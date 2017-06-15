Рязанка предстанет перед судом за убийство мужа

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, вечером 15 февраля 2017 года обвиняемая, находясь в доме в поселке Новоселки Рязанского района, распивала спиртные напитки в компании своего супруга и соседей. В ходе распития между супругами на почве ревности возникла ссора, переросшая в драку. Женщина нанесла мужчине удары кухонным ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Рязанского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.