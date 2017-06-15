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14:22, 15 июня 2017 425
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Рязанка предстанет перед судом за убийство мужа

Рязанка предстанет перед судом за убийство мужа

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, вечером 15 февраля 2017 года обвиняемая, находясь в доме в поселке Новоселки Рязанского района, распивала спиртные напитки в компании своего супруга и соседей. В ходе распития между супругами на почве ревности возникла ссора, переросшая в драку. Женщина нанесла мужчине удары кухонным ножом. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте преступления.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Рязанского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.


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