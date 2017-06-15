Рязанцев попросили помочь оставшейся без жилья многодетной семье Павличенко. Их дом в селе Александровка Ухоловского района
Соседи пустили в однокомнатную квартиру троих детей и их престарелых бабушку и дедушку. Главе семьи и его супруге приходится жить в теплице.
Все, кто хотят помочь погорельцам, могут перечислить любую сумму на карту, привязанную к телефону Елены Павличенко:
Кроме того, нужны вещи:
- для женщины: любого сезона, 52 размер, обувь 38 размера;
- для мужчины: 48 размер одежды, 42-43 — обувь;
- для детей: худой мальчик 15-ти лет — размер одежды 44-46, обуви — 42; худая девочка 12-ти лет, 36 размер обуви; 9-летний мальчик — 34 размер ноги.
Адрес для посылок: 391924, Рязанская область, Ухоловский район, село Александровка, улица Центральная, дом №37. Павличенко Елена Вадимовна.
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