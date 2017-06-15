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14:22, 15 июня 2017 517
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Рязанцев попросили помочь оставшейся без жилья многодетной семье

Рязанцев попросили помочь оставшейся без жилья многодетной семье

Рязанцев попросили помочь оставшейся без жилья многодетной семье Павличенко. Их дом в селе Александровка Ухоловского района сгорел 25 мая. Там также жила еще одна семья, сообщает издательство «Пресса».

Соседи пустили в однокомнатную квартиру троих детей и их престарелых бабушку и дедушку. Главе семьи и его супруге приходится жить в теплице.

Все, кто хотят помочь погорельцам, могут перечислить любую сумму на карту, привязанную к телефону Елены Павличенко: +7 (915) 608-76-72 (Павличенко Елена Вадимовна).

Кроме того, нужны вещи:

  • для женщины: любого сезона, 52 размер, обувь 38 размера;
  • для мужчины: 48 размер одежды, 42-43 — обувь;
  • для детей: худой мальчик 15-ти лет — размер одежды 44-46, обуви — 42; худая девочка 12-ти лет, 36 размер обуви; 9-летний мальчик — 34 размер ноги.

Адрес для посылок: 391924, Рязанская область, Ухоловский район, село Александровка, улица Центральная, дом №37. Павличенко Елена Вадимовна.

ИД «Пресса»


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