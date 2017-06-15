Путин призвал регионы обратить внимание на проблему низких зарплат учителей

Владимир Путин призвал руководителей регионов обратить внимание на проблему низких зарплат учителей. Об этом он сообщил в ходе «Прямой линии» в четверг, 15 июня.
В прямом эфире к президенту обратилась молодой педагог из Иркутской области. Девушка пожаловалась на низкую зарплату — до 16 тысяч рублей. Путин ответил, что средняя зарплата в этом регионе составляет 30 тысяч рублей и не должна быть в несколько раз ниже.
«Ясно, что молодой специалист, а вы — молодой специалист и должны получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем. Но не ясно, почему в два-три раза меньше. Надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание», — отметил президент.