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13:46, 15 июня 2017 364
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Путин призвал регионы обратить внимание на проблему низких зарплат учителей

Путин призвал регионы обратить внимание на проблему низких зарплат учителей

Владимир Путин призвал руководителей регионов обратить внимание на проблему низких зарплат учителей. Об этом он сообщил в ходе «Прямой линии» в четверг, 15 июня.

В прямом эфире к президенту обратилась молодой педагог из Иркутской области. Девушка пожаловалась на низкую зарплату — до 16 тысяч рублей. Путин ответил, что средняя зарплата в этом регионе составляет 30 тысяч рублей и не должна быть в несколько раз ниже.

«Ясно, что молодой специалист, а вы — молодой специалист и должны получать чуть меньше, чем опытные педагоги со стажем. Но не ясно, почему в два-три раза меньше. Надеюсь, что руководство области, руководство соответствующих структур, которые занимаются образованием, конечно, обратят на это внимание», — отметил президент.


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