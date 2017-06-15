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18:11, 15 июня 2017 413
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Путин пообещал вернуться к вопросу индексации маткапитала

Путин пообещал вернуться к вопросу индексации маткапитала

Путин пообещал вернуться к вопросу индексации материнского капитала. Об этом президент заявил в ходе «Прямой линии», прошедшей в четверг, 15 июня.

Он подчеркнул, что часть маткапитала может передаваться семьям напрямую.

«Может быть, просто с учетом главной проблемы, о которой мы говорили сегодня, снижения уровня доходов, можно изучить вопрос, если это возможно, напрямую деньги отдавать семье, какую-то часть», — отметил Путин.

Президент выразил беспокойство о том, что средства могут быть растрачены на другие цели.

«Конечно, можно об этом подумать, но меня всегда беспокоит одно — что деньги будут просто растрачены, семья, мама, ребенок не получат должную отдачу от усилий государства», — сказал Путин.

«Пособия маленькие, так и есть, но мы стояли перед выбором, либо пособия увеличивать, либо материнский капитал сохранить. Мы пошли по пути сохранения материнского капитала, это требует больше затрат государства, но это более эффективно», — высказался российский лидер на вопрос о низких детских пособиях.

Напомним, программа материнского капитала должна завершиться в 2018 году. Она устанавливает дополнительную господдержку семьи, где родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. Размер маткапитала на сегодняшний день составляет 453 тысячи рублей.


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