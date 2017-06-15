Путин пообещал не допустить превращения России в халифат

Владимир Путин заявил, что Москва не допустит превращения России в халифат. Об этом президент сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает «
«Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла. И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено», — поделился российский лидер.
«Ну уж, этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — ответил Путин на вопрос Стоуна о превращении России в халифат.
По словам Путина, сейчас в террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России) входит порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, в том числе и из России. Силу террористов президент объяснил, в первую очередь, тем, что они контролируют добычу нефти.
«Мы не можем допустить их дальнейшего усиления. Они же собираются создать халифат от южной Европы до Средней Азии», — добавил президент.