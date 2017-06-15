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12:08, 15 июня 2017 338
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Путин пообещал не допустить превращения России в халифат

Путин пообещал не допустить превращения России в халифат

Владимир Путин заявил, что Москва не допустит превращения России в халифат. Об этом президент сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает «РИА Новости».

«Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла. И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено», — поделился российский лидер.

«Ну уж, этого мы не допустим. Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился», — ответил Путин на вопрос Стоуна о превращении России в халифат.

По словам Путина, сейчас в террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в России) входит порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч — наемники из 80 стран мира, в том числе и из России. Силу террористов президент объяснил, в первую очередь, тем, что они контролируют добычу нефти.

«Мы не можем допустить их дальнейшего усиления. Они же собираются создать халифат от южной Европы до Средней Азии», — добавил президент.


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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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