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11:35, 15 июня 2017 219
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Пропавшего в Рязанской области 58-летнего мужчину нашли живым 1

Пропавшего в Рязанской области 58-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Рязанской области 58-летнего мужчину нашли живым. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Подробности о том, где был найден пропавший, неизвестны.

Напомним, мужчина пропал в Кораблине в понедельник, 12 июня.


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