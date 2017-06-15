Проект Экопарка под Рязанью признали соответствующим требованиям для получения господдержки

Проект Экопарка под Рязанью признали соответствующим требованиям для получения государственной поддержки. Его рассмотрели на заседании рабочей группы по оценке инвестиционных проектов в четверг, 15 июня. Об этом
«Экопроект» хочет построить Экопарк на территории Варсковского сельского поселения. Проект
«Мы заинтересованы в реализации инвестиционных проектов в различных сферах экономической деятельности Рязанской области, — отметила министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина. — Данный инвестиционный проект имеет социальную направленность, общий объем инвестиций составит 500 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать 70 новых высокопроизводительных рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней».
Проект строительства Экопарка входит в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский».
В ходе обсуждения проект признали соответствующим требованиям по оценке инвестиционных проектов и условиям предоставления господдержки. Его направили для дальнейшего рассмотрения в Совет по инвестициям Рязанской области.