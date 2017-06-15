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15:54, 15 июня 2017 377
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Проект Экопарка под Рязанью признали соответствующим требованиям для получения господдержки

Проект Экопарка под Рязанью признали соответствующим требованиям для получения господдержки

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Проект Экопарка под Рязанью признали соответствующим требованиям для получения государственной поддержки. Его рассмотрели на заседании рабочей группы по оценке инвестиционных проектов в четверг, 15 июня. Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.

«Экопроект» хочет построить Экопарк на территории Варсковского сельского поселения. Проект включает гостиницу на 90 номеров, гостевые домики, банный комплекс с бассейном, усадьбу, ремесленные мастерские, цех по переработке молока, детские и спортивные площадки, фермерские объекты.

«Мы заинтересованы в реализации инвестиционных проектов в различных сферах экономической деятельности Рязанской области, — отметила министр экономического развития и торговли региона Светлана Горячкина. — Данный инвестиционный проект имеет социальную направленность, общий объем инвестиций составит 500 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать 70 новых высокопроизводительных рабочих мест, обеспечить рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней».

Проект строительства Экопарка входит в состав туристско-рекреационного кластера «Рязанский».

В ходе обсуждения проект признали соответствующим требованиям по оценке инвестиционных проектов и условиям предоставления господдержки. Его направили для дальнейшего рассмотрения в Совет по инвестициям Рязанской области.


© RZN.info

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