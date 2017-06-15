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10:36, 15 июня 2017 3 943
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Полиция опубликовала фото с места массовой аварии на Московском шоссе

Полиция опубликовала фото с места массовой аварии на Московском шоссе

Фото: УМВД по Рязанской области

Пресс-служба регионального УМВД опубликовала фотографии с места массовой аварии на Московском шоссе.

ДТП произошло в среду, 14 июня. В результате аварии госпитализировали водителей всех машин, попавших в аварию.

Напомним, около ТЦ «Премьер» на Московском шоссе столкнулись Daewoo Nexia и Nissan Terrano и Peugeot. Виновником аварии оказался 34-летний водитель Daewoo. Его машина столкнулась с Nissan и от удара улетела в столб. Автомобиль Nissan, в свою очередь, врезался в Peugeot.

Ранее появилось видео момента аварии.


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