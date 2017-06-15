Полиция опубликовала фото с места массовой аварии на Московском шоссе

ДТП произошло в среду, 14 июня. В результате аварии госпитализировали водителей всех машин, попавших в аварию.
Напомним, около ТЦ «Премьер» на Московском шоссе
Ранее появилось
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Фото: УМВД по Рязанской области
ДТП произошло в среду, 14 июня. В результате аварии госпитализировали водителей всех машин, попавших в аварию.
Напомним, около ТЦ «Премьер» на Московском шоссе
Ранее появилось
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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.