Николай Любимов отметил лучших медработников области. Фото

Николай Любимов отметил лучших медработников области. В четверг, 15 июня, они получили правительственные награды накануне профессионального праздника.
Перед торжественной частью для главы региона провели флешмоб студенты медуниверситета и колледжа. Они станцевали и выпустили в небо воздушные шарики.
Со сцены Любимов обратился к рязанским врачам.
«Вы работаете ответственно, на высоком профессиональном уровне прилагая все свои знания талант усилия для сохранения здоровья, а иногда и жизни пациентов.
Для многих рязанских врачей, медсестер, фельдшеров медицина стала настоящим призванием», — подчеркнул врио губернатора.
По его словам, вся политика региона направлена на улучшения социального самочувствия жителей области и успех этой работы зависит от качества здравоохранения.
«Я, как врио губернатора, приложу все силы, чтобы обеспечить выполнение блока майских указов президента, направленных на развитие системы медицинской помощи», — заявил Николай Любимов.
Он подчеркнул, что для улучшения качества и доступности медпомощи в области нужно укреплять материально-техническую базу, строить новый корпус БСМП, развивать ситему ФАПов, районных больниц, открывать офисы врачебной практики.
«Мы будем продолжать поддерживать молодых врачей и усиливать