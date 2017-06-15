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16:50, 15 июня 2017 6 273
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Николай Любимов отметил лучших медработников области. Фото

Николай Любимов отметил лучших медработников области. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов отметил лучших медработников области. В четверг, 15 июня, они получили правительственные награды накануне профессионального праздника.

Перед торжественной частью для главы региона провели флешмоб студенты медуниверситета и колледжа. Они станцевали и выпустили в небо воздушные шарики.

Со сцены Любимов обратился к рязанским врачам.

«Вы работаете ответственно, на высоком профессиональном уровне прилагая все свои знания талант усилия для сохранения здоровья, а иногда и жизни пациентов.

Для многих рязанских врачей, медсестер, фельдшеров медицина стала настоящим призванием», — подчеркнул врио губернатора.

По его словам, вся политика региона направлена на улучшения социального самочувствия жителей области и успех этой работы зависит от качества здравоохранения.

«Я, как врио губернатора, приложу все силы, чтобы обеспечить выполнение блока майских указов президента, направленных на развитие системы медицинской помощи», — заявил Николай Любимов.

Он подчеркнул, что для улучшения качества и доступности медпомощи в области нужно укреплять материально-техническую базу, строить новый корпус БСМП, развивать ситему ФАПов, районных больниц, открывать офисы врачебной практики.

«Мы будем продолжать поддерживать молодых врачей и усиливать контроль за поставщиками лекарств на региональном уровне. Соответствующие поручения уже даны и они будут выполняться», — заклчюил врио губернатора.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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