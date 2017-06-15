На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Тачки 3» и «Очень плохие девчонки»

Мы продолжаем знакомить наших читателей с фильмами, еженедельно появляющимися на экранах кинотеатров. Новинок кино на этой неделе относительно немного, однако каждая из них достойна отдельного упоминания.
На этой неделе на экраны выходит продолжение знаменитых «Тачек» — анимационный мультфильм «Тачки 3». Комедийная новинка недели — фильм «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йохансон в главной роли.
Также на экраны выходит драма «Весь этот мир» по одноименной книге Николы Юн и фантастическая картина «Орбита 9».
Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «