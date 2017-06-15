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17:54, 15 июня 2017 64
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Тачки 3» и «Очень плохие девчонки»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Тачки 3» и «Очень плохие девчонки»

Мы продолжаем знакомить наших читателей с фильмами, еженедельно появляющимися на экранах кинотеатров. Новинок кино на этой неделе относительно немного, однако каждая из них достойна отдельного упоминания.

На этой неделе на экраны выходит продолжение знаменитых «Тачек» — анимационный мультфильм «Тачки 3». Комедийная новинка недели — фильм «Очень плохие девчонки» со Скарлетт Йохансон в главной роли.

Также на экраны выходит драма «Весь этот мир» по одноименной книге Николы Юн и фантастическая картина «Орбита 9».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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