Любимов предложил расширить границы Рязани для сохранения Солотчи

Врио губернатора Николай Любимов готов предложить Рязанскому району передать областному центру земли для жилищного строительства. Об этом он заявил в комментарии для RZN.info в четверг, 15 июня. «Никто, я думаю, здесь возражать не будет, и такие вот зоны развития мы создадим», — заметил политик.

По словам Любимова эти территории будут предлагать застройщикам, чтобы они оставили в покое Солотчу.

«Строить нужно, но это же не значит, что нужно строить обязательно в Солотче. Есть много других земель, совершенно пригодных для строительства», — заявил врио губернатора.

Он подтвердил, что мораторий на застройку поселка — принципиальная позиция: «Солотча должна оставаться местом отдыха, чтобы люди могли приехать туда полюбоваться на красоты, подышать свежим лесным воздухом. Эти места — общенародное достояние и должны им остаться».

По мнению врио губернатора, в ближайшее время нужно провести инвентаризацию земель в поселке — «понять, какие участки достаточно ценны для рекреационных зон, какие все-таки пригодны для индивидуального строительства, а какие вообще нельзя ничем застраивать ни под каким видом». Затем на основе эти данных следует скорректировать Генплан Рязани, в том числе создать определенные охранные зоны.

«Сейчас это все хаотично делается: получили участок, каким-то образом, что называется, выкружили разрешение на строительство, а иной раз вообще безобразие происходит: без разрешения начинают строить, а потом пытаются оформить документы. Такого вообще не должно быть, эту практику надо прекращать», — заявил Николай Любимов.