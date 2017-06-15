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16:05, 15 июня 2017 514
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Любимов предложил расширить границы Рязани для сохранения Солотчи

Любимов предложил расширить границы Рязани для сохранения Солотчи

Врио губернатора Николай Любимов готов предложить Рязанскому району передать областному центру земли для жилищного строительства. Об этом он заявил в комментарии для RZN.info в четверг, 15 июня. «Никто, я думаю, здесь возражать не будет, и такие вот зоны развития мы создадим», — заметил политик.

По словам Любимова эти территории будут предлагать застройщикам, чтобы они оставили в покое Солотчу.

«Строить нужно, но это же не значит, что нужно строить обязательно в Солотче. Есть много других земель, совершенно пригодных для строительства», — заявил врио губернатора.

Он подтвердил, что мораторий на застройку поселка — принципиальная позиция: «Солотча должна оставаться местом отдыха, чтобы люди могли приехать туда полюбоваться на красоты, подышать свежим лесным воздухом. Эти места — общенародное достояние и должны им остаться».

По мнению врио губернатора, в ближайшее время нужно провести инвентаризацию земель в поселке — «понять, какие участки достаточно ценны для рекреационных зон, какие все-таки пригодны для индивидуального строительства, а какие вообще нельзя ничем застраивать ни под каким видом». Затем на основе эти данных следует скорректировать Генплан Рязани, в том числе создать определенные охранные зоны.

«Сейчас это все хаотично делается: получили участок, каким-то образом, что называется, выкружили разрешение на строительство, а иной раз вообще безобразие происходит: без разрешения начинают строить, а потом пытаются оформить документы. Такого вообще не должно быть, эту практику надо прекращать», — заявил Николай Любимов.

Напомним, врио губернатора поручил создать на сайте областного правительства специальный раздел, где рязанцы смогут сообщить о незаконной застройке в Солотче. Он также не исключил сноса зданий, возведенных с нарушениями.


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