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11:23, 15 июня 2017 82
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«Google Диск» сможет сохранить все содержимое компьютера

«Google Диск» сможет сохранить все содержимое компьютера

Google готовится презентовать программу Backup and Sync, которая из облачного сервиса «Диск» сделает инструмент для резервного копирования, передает «Экономика сегодня».

Клиенты сервиса смогу разместить в «Диске» отдельную папку с документами или фотографиями, а также содержимое всего жесткого диска. Предполагается, что останется возможность открытия и редактирования файлов, которые расположены в «облаке».

Пока неизвестно, будет ли возможность синхронизировать информацию между несколькими ПК, где «Диск» будет использоваться как посредник. Как сообщили в Google, релиз программы Backup and Sync для Windows и macOS запланирован на 28 июня.


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