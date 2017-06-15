«Google Диск» сможет сохранить все содержимое компьютера

Google готовится презентовать программу Backup and Sync, которая из облачного сервиса «Диск» сделает инструмент для резервного копирования, передает «
Клиенты сервиса смогу разместить в «Диске» отдельную папку с документами или фотографиями, а также содержимое всего жесткого диска. Предполагается, что останется возможность открытия и редактирования файлов, которые расположены в «облаке».
Пока неизвестно, будет ли возможность синхронизировать информацию между несколькими ПК, где «Диск» будет использоваться как посредник. Как сообщили в Google, релиз программы Backup and Sync для Windows и macOS запланирован на 28 июня.