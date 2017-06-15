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14:33, 15 июня 2017 438
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Двое рязанцев предстанут перед судом за изнасилование 53-летней женщины

Двое рязанцев предстанут перед судом за изнасилование 53-летней женщины

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, 1988 и 1989 годов рождения, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч.ч. 1, 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия).

Следствием установлено, вечером 6 сентября 2016 года вблизи железнодорожной платформы «Пахотино» Спасского района находившиеся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемые с применением огнестрельного оружия, ранее изготовленного одним из них, совершили нападение на незнакомую им 53-летнюю женщину. В ходе разбойного нападения они, угрожая оружием и нанося удары потерпевшей, требовали отдать деньги и ценные вещи, совершили ее изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении последней. Испугавшись случайных прохожих, злоумышленники скрылись с места преступления. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям установить и задержать их удалось по «горячим следам». В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что в этот же день, 6 сентября, обвиняемые проникли в два дома, расположенные в садоводческом товариществе «Надежда» в деревне Пахотино, откуда тайно похитили чужое имущество и продукты питания.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором Спасского района обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.


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