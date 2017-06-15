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18:40, 15 июня 2017 429
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Два рязанца напоили приятеля и четыре раза обокрали его

Два рязанца напоили приятеля и четыре раза обокрали его

Два рязанца напоили приятеля и четыре раза обокрали его. О этом сообщила пресс-служба Ряжского районного суда.

Пьяные мужчины ехали на автомобиле. Злоумышленники решили напоить своего приятеля, чтобы снять деньги с его банковской карты. Они попросили у потерпевшего денег на дорогу до Рязани, тот согласился. Мужчины подъехали к банкомату в поселке Александро-Невский, сняли деньги и поделили между собой. В Ряжске они предложили вновь заправить машину и купить спиртное. Злоумышленники поделили между собой часть денег. Приехав в квартиру в Александро-Невском районе, потерпевший уснул. У него украли барсетку, в которой были банковская карта и блокнот с пин-кодом.

Мужчины съездили к банкомату и сняли деньги. Они выкинули банковские карты и паспорт потерпевшего. Вернувшись в квартиру, они забрали из куртки приятеля деньги и поделили их. Один из злоумышленников также оставил себе барсетку, в которой находилось портмоне и блокнот.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в, г» части 2 ст. 158 УК РФ. Одного из злоумышленников также будут судить за похищение паспорта (часть 2 статьи 325 УК РФ).


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6 дней назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены? 2

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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