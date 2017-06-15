Два рязанца напоили приятеля и четыре раза обокрали его. О этом
Пьяные мужчины ехали на автомобиле. Злоумышленники решили напоить своего приятеля, чтобы снять деньги с его банковской карты. Они попросили у потерпевшего денег на дорогу до Рязани, тот согласился. Мужчины подъехали к банкомату в поселке Александро-Невский, сняли деньги и поделили между собой. В Ряжске они предложили вновь заправить машину и купить спиртное. Злоумышленники поделили между собой часть денег. Приехав в квартиру в Александро-Невском районе, потерпевший уснул. У него украли барсетку, в которой были банковская карта и блокнот с пин-кодом.
Мужчины съездили к банкомату и сняли деньги. Они выкинули банковские карты и паспорт потерпевшего. Вернувшись в квартиру, они забрали из куртки приятеля деньги и поделили их. Один из злоумышленников также оставил себе барсетку, в которой находилось портмоне и блокнот.
Возбуждено уголовное дело по пунктам «а, в, г» части 2 ст. 158 УК РФ. Одного из злоумышленников также будут судить за похищение паспорта (часть 2 статьи 325 УК РФ).