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21:36, 15 июня 2017 381
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Директор британского нацфонда осмотрел усадьбу фон дер Лауница в Сасовском районе. Фото

Директор британского нацфонда осмотрел усадьбу фон дер Лауница в Сасовском районе. Фото

Директор нацфонда Великобритании Саймон Мюррей осмотрел усадьбу Владимира Федоровича фон дер Лауница в селе Каргашино Сасовского района. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Национальный фонд — негосударственная организация, которая уже 150 лет занимается сохранением культурного наследия. Сейчас ее активы насчитывают миллиарды фунтов стерлингов. Саймон Мюррей работает в фонде около 40 лет. Он является автором стратегии развития организации на следующие 20 лет.

Вместе с Мюрреем село Каргашино посетили представители Минкультуры РФ, региональных министерств культуры и имущественных отношений. Гости осмотрели усадьбу, школу и школьный музей.

Сотрудник агентства по исследованию объектов культурного наследия Минкультуры России Ирина Карабанова считает, что пока денег от британского нацфонда не стоит ждать.

«Ожидать того, что сейчас будет финансирование, не следует, потому что задача Саймона состоит не в том, чтобы определить какой объект финансировать. Его задача — понять, какая стратегия сохранения должна быть в России, чтобы максимально привлечь к этому население, ресурсы и сдвинуть все с мертвой точки», — отметила она.

Саймон Мюррей и его супруга уже побывали в Тамбовской области. На следующей неделе они поедут в Ярославскую, Ивановскую и Владимирскую области, а затем в Татарстан и Архангельскую область.

Справка

Владимир Федорович фон дер Лауниц родился 10 (22) августа 1855 года в селе Каргашино. Генерал-майор, тамбовский губернатор (1902—1905), санкт-петербургский градоначальник (1905—1906). Убит террористом 21 декабря 1906 (3 января 1907) года в Санкт-Петербурге.

Фото ИД «Пресса»


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