Audi представила самую мощную модель в истории компании

Audi представила кабриолет R8 Spyder V10 plus, ставший самой мощной серийной моделью в истории марки. Полноприводный автомобиль с двигателем мощностью 610 лошадиных сил развивает максимальную скорость 328 километров в час за 3,3 секунды, пишет «
На борту установлена инфотейнмент-система MMI navigation plus с интегрированной точкой доступа Wi-Fi для пассажиров. Расход топлива — 12,5 литра на 100 километров.
На модель уже начался прием заказов. Первые экземпляры будут переданы покупателям в конце лета 2017 года.
Цена автомобиля в Германии — от 207 тысяч евро. Поставки в Россию не планируются.
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