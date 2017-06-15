Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:20, 15 июня 2017 185
 0    0

Audi представила самую мощную модель в истории компании

Audi представила самую мощную модель в истории компании

Audi представила кабриолет R8 Spyder V10 plus, ставший самой мощной серийной моделью в истории марки. Полноприводный автомобиль с двигателем мощностью 610 лошадиных сил развивает максимальную скорость 328 километров в час за 3,3 секунды, пишет «Лента.ру».

На борту установлена инфотейнмент-система MMI navigation plus с интегрированной точкой доступа Wi-Fi для пассажиров. Расход топлива — 12,5 литра на 100 километров.

На модель уже начался прием заказов. Первые экземпляры будут переданы покупателям в конце лета 2017 года.

Цена автомобиля в Германии — от 207 тысяч евро. Поставки в Россию не планируются.

Фото Audi


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
9:20, 15 июня 2017
Audi представила самую мощную модель в истории компании
20:29, 14 июня 2017
Без ТЦ. Перевод участка под рязанским таксопарком оказался техническим
15:52, 14 июня 2017
С 1 июля Белоруссия исключит российский рубль из расчета резервов
14:55, 14 июня 2017
«Мазда» отзовет в России более 4,5 тысяч автомобилей
14:22, 14 июня 2017
В Михайлов из Калининградской области из-за нарушений вернули более 20 тонн кормов для животных
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить

Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить 4

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 147 435
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 38 902
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 18
17:48, 6 июня 2017 26 324
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 20 272
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 18 606
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Можно ли легализовать марихуану в России по примеру других стран?

Окончание опроса: 24.06.2017
Архив голосований
Форум