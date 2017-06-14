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15:08, 14 июня 2017 379
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«Яндекс.Транспорт» добавил функцию аренды автомобиля

«Яндекс.Транспорт» добавил функцию аренды автомобиля

В приложении «Яндекс. Транспорт» заработал новый сервис, который показывает свободные автомобили в системе каршеринга. Теперь пользователи могут арендовать машину, которая находится к ним ближе всего, сообщило издание, передает РБК.

Свободные автомобили пометили на карте города метками. Если нажать на метку, то появится марка машины, цена аренды, номер и данные о количестве литров бензина в баке. Программа «Яндекс. Транспорт» покажет маршрут до свободного автомобиля и предложить сделать бронь.

По словам менеджера «Яндекс.Транспорта» Анатолия Кульбацкого, сегодня в больших городах рынок каршеринга быстро растет, без данных о свободных машинах картина была бы неполной.


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