«Яндекс.Транспорт» добавил функцию аренды автомобиля

В приложении «Яндекс. Транспорт» заработал новый сервис, который показывает свободные автомобили в системе каршеринга. Теперь пользователи могут арендовать машину, которая находится к ним ближе всего, сообщило издание, передает
Свободные автомобили пометили на карте города метками. Если нажать на метку, то появится марка машины, цена аренды, номер и данные о количестве литров бензина в баке. Программа «Яндекс. Транспорт» покажет маршрут до свободного автомобиля и предложить сделать бронь.
По словам менеджера «Яндекс.Транспорта» Анатолия Кульбацкого, сегодня в больших городах рынок каршеринга быстро растет, без данных о свободных машинах картина была бы неполной.