В жилом доме в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа. Видео

В Моршанске Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме. Повреждены пять квартир, передает «
В результате происшествия пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части.
«Повреждены пять квартир, внешние панельные плиты и потолочные перекрытия на девятом и техническом этажах на общей площади 60 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.
Из дома эвакуировали 278 человек, в том числе 38 детей. Большинство из них разместились у родственников и знакомых. Семь человек поселили на базе гостиницы «Цна».
Всего в доме 143 квартиры, в них жили 282 человека, в том числе 38 детей. Пригодность дома к дальнейшей эксплуатации оценивают с использованием мобильного комплекса «Струна».
В Моршанске в многоквартирном доме 13 июля произошел взрыв бытового газа #видео https://t.co/oLjkdSK51Q— Тамбов.ru (@TambovRuNews) 13 июня 2017 г.