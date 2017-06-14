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10:43, 14 июня 2017 289
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В жилом доме в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа. Видео

В жилом доме в Тамбовской области произошел взрыв бытового газа. Видео

В Моршанске Тамбовской области произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном жилом доме. Повреждены пять квартир, передает «РИА Новости».

В результате происшествия пострадали два человека, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части.

«Повреждены пять квартир, внешние панельные плиты и потолочные перекрытия на девятом и техническом этажах на общей площади 60 квадратных метров», — сказал собеседник агентства.

Из дома эвакуировали 278 человек, в том числе 38 детей. Большинство из них разместились у родственников и знакомых. Семь человек поселили на базе гостиницы «Цна».

Всего в доме 143 квартиры, в них жили 282 человека, в том числе 38 детей. Пригодность дома к дальнейшей эксплуатации оценивают с использованием мобильного комплекса «Струна».


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4 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены? 1

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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