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9:48, 14 июня 2017 69
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В соцсети «ВКонтакте» появился инструмент для создания виртуальных масок

В соцсети «ВКонтакте» появился инструмент для создания виртуальных масок

В соцсети «ВКонтакте» добавили инструмент, позволяющий создавать собственные виртуальные маски. Об этом говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой компании, пишет «Российская газета».

Сейчас пользователи соцсети могут оценить нововведение только в разделе «Истории», однако вскоре маски будут добавлены и в другие сервисы «ВКонтакте». Благодаря новой функции можно будет добавлять созданные маски в специализированную группу и, если они будут одобрены модератором, они будут представлены в общем каталоге.

Ключевым отличие масок, введенных во «ВКонтакте», от других аналогичных продуктов является открытая платформа. Благодаря этому у каждого пользователя есть возможность реализовать собственные идеи, создав маску, основанную на изображении любимого персонажа или актуального мема.


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