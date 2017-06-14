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15:35, 14 июня 2017 992
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В течение шести дней на 16 улицах Рязани будет слабый напор воды

В течение шести дней на 16 улицах Рязани будет слабый напор воды

С 15 по 20 июня на 16 улицах Рязани будет слабый напор воды. Об этом сообщил сайт администрации города.

С 8:00 в четверг из-за ремонта напор воды снизится по следующим адресам:

  • — улица Михайловское шоссе, дома №69-73 с корпусами, дом №250, дом №250 корпус 1, дом №250 корпус 2, дом №250 корпус 3, дом № 250 корп. 4, дом№ 250 корпус 5, дом № 250 корпус 6, дом №250 корпус 7;
  • — улица Мехзавод, дома №№ 1-37;
  • — улица Керамзавод;
  • — улица Октябрьский городок, дома №№ 19-21, дома № 33-40, дом №43, дом №123;
  • — улица Кирпичный завод, дома с №№1-16;
  • — улица Первомайский проспект;
  • — улица Вокзальная;
  • — улица Чкалова;
  • — улица Военных Автомобилистов;
  • — улица Покровская (частный сектор);
  • — улица Мирная (частный сектор);
  • — улица Роща (частный сектор);
  • — улица Карьерная (частный сектор);
  • — улица Ситниковская (частный сектор);
  • — улица Михайловское шоссе (частный сектор);
  • — улица проезд Машинистов.

Нормальный напор воды вернут в 22:00 во вторник, 20 июня.


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