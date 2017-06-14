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13:20, 14 июня 2017 590
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В рязанской деревне цыганки обокрали двух братьев

В рязанской деревне цыганки обокрали двух братьев

В рязанской деревне Княгиня цыганки обокрали двух братьев. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Продававшие платки цыганки сначала зашли к одинокой пенсионерке. Та прогнала их. Женщины направились в соседний дом, где живут мужчина и его пожилая мать. В гости к хозяину также приехал его брат.

Пока мужчины были в огороде, цыганки вошли в прихожую, вытащили из курток два кошелька с крупной суммой денег. Пострадавшие не сразу заметили пропажу.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут злоумышленниц.

Их приметы: первая — на вид лет 18, рост 155—160 сантиметров, среднего телосложения, лицо светлое, круглое, в ушах серьги, была одета в темные брюки и темную косынку; вторая — на вид лет 40, рост 165—170 сантиметров, среднего телосложения, лицо темное, овальное, была одета в темную косынку и юбку.

Обращаться в полицию нужно по телефонам: +7 (999) 373-04-66 (участковый уполномоченный Тарасов С.Н.), +7 (999) 373-04-65 (участковый уполномоченный Пирюгин В.В.) или в дежурную часть по телефону 2-14-90.


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21 час назад
Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить

Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить 2

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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