В рязанской деревне цыганки обокрали двух братьев

В рязанской деревне Княгиня цыганки обокрали двух братьев. Об этом сообщило издательство «
Продававшие платки цыганки сначала зашли к одинокой пенсионерке. Та прогнала их. Женщины направились в соседний дом, где живут мужчина и его пожилая мать. В гости к хозяину также приехал его брат.
Пока мужчины были в огороде, цыганки вошли в прихожую, вытащили из курток два кошелька с крупной суммой денег. Пострадавшие не сразу заметили пропажу.
Возбуждено уголовное дело. Полицейские ищут злоумышленниц.
Их приметы: первая — на вид лет 18, рост 155—160 сантиметров, среднего телосложения, лицо светлое, круглое, в ушах серьги, была одета в темные брюки и темную косынку; вторая — на вид лет 40, рост 165—170 сантиметров, среднего телосложения, лицо темное, овальное, была одета в темную косынку и юбку.
Обращаться в полицию нужно по телефонам: