В Рязанском районе сельскую администрацию оштрафуют за отсутствие флага. Об этом сообщило издательство «
Первый штраф должностные лица получили еще в 2015 году. Тогда в прокуратуру обратился местный житель с жалобой на неправильное размещение флага: его прикрепили к фонарному столбу. По закону, флаг должен быть на здании администрации.
Во второй раз нарушение заметил приехавший с проверкой прокурор Рязанского района Дмитрий Булаев.
«Воинская часть, утратившая боевое знамя, подлежит расформированию, а лица, допустившие эту утрату — суду. Флаг — это не просто украшение или какой-то неважный атрибут, это символ государственности, — отметил Дмитрий Булаев. — Конечно, могут быть разные ситуации, например, флаг унесло сильным ветром или сорвали хулиганы. Но за неправильное размещение флага предусмотрена административная ответственность, и отсутствие флага на здании администрации — это нарушение».
Булаев отказался назвать поселение, где произошло нарушение.