Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:58, 14 июня 2017 296
 0    0

В Рязанском районе сельскую администрацию оштрафуют за отсутствие флага

В Рязанском районе сельскую администрацию оштрафуют за отсутствие флага

В Рязанском районе сельскую администрацию оштрафуют за отсутствие флага. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Первый штраф должностные лица получили еще в 2015 году. Тогда в прокуратуру обратился местный житель с жалобой на неправильное размещение флага: его прикрепили к фонарному столбу. По закону, флаг должен быть на здании администрации.

Во второй раз нарушение заметил приехавший с проверкой прокурор Рязанского района Дмитрий Булаев.

«Воинская часть, утратившая боевое знамя, подлежит расформированию, а лица, допустившие эту утрату — суду. Флаг — это не просто украшение или какой-то неважный атрибут, это символ государственности, — отметил Дмитрий Булаев. — Конечно, могут быть разные ситуации, например, флаг унесло сильным ветром или сорвали хулиганы. Но за неправильное размещение флага предусмотрена административная ответственность, и отсутствие флага на здании администрации — это нарушение».

Булаев отказался назвать поселение, где произошло нарушение.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
14:49, 14 июня 2017
Сасовские школьники завершили двухлетнюю реставрацию скульптуры
13:58, 14 июня 2017
В Рязанском районе сельскую администрацию оштрафуют за отсутствие флага
13:43, 14 июня 2017
«Зубастый гражданин». Рязанец укусил полицейского за палец
13:20, 14 июня 2017
В рязанской деревне цыганки обокрали двух братьев
13:00, 14 июня 2017
Настоятель рязанского храма представил три новые книги
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Как Рязани открыть двери для туристов?

Как Рязани открыть двери для туристов? 1

В России есть примеры успешного развития и благоустройства городов за счет туризма. Соседний областной центр — Тула, Суздаль во Владимирской области, Углич в Ярославской… Каковы секреты их успеха?

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 142 381
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 36 858
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 11
17:48, 6 июня 2017 25 745
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 19 708
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 18 283
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум