В Рязани на два дня изменится движение общественного транспорта на двух улицах

В Рязани на два дня изменили маршруты нескольких троллейбусов. Об этом сообщает
Ограничение действует в связи с
На период проведения работ:
- троллейбусы маршрута №2 в период с 14 до 16 июня 2017 года при движении со стороны Дашково-Песочни на участке между остановками «Кальное» и «Дом художника» следуют по Касимовскому шоссе — улице Грибоедова — улице Есенина — улице Ленина — Соборной улице;
- троллейбусы маршрута №16 в период с 15 по 16 июня 2017 года при движении со стороны Московского шоссе следуют до разворотного круга на Соборной площади и обратно;
- троллейбусы маршрута №15 в период с 14 июня до 20:00 15 июня 2017 года при движении со стороны Дашково-Песочни на участке между остановками"Кальное" и «Радиоуниверситет» следуют по Касимовскому шоссе — улице Грибоедова — улице Есенина — улице Ленина — Соборной улице — Первомайскому проспекту — улице Дзержинского.