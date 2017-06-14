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17:36, 14 июня 2017 143
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В результате ДТП в Рыбновском районе пострадали две пассажирки «Рено»

В результате ДТП в Рыбновском районе пострадали две пассажирки «Рено»

В результате столкновения автомобилей Renault Duster и Honda в Рыбновском районе пострадали две пассажирки «Рено». Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла на 164 километре М-5. Renault Duster ехал в сторону Москвы, за рулем его находился 70-летний житель столицы. За рулем Honda, двигавшейся навстречу, находилась 33-летняя рязанка. Девушка планировала повернуть в сторону «Города мастеров» и не предоставила преимущество проезда для «Рено», который ехал прямо.

В результате пострадали две жительницы Москвы, находившиеся в «Дастере».

Все обстоятельства аварии выясняются.


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