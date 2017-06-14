В Москве вагоны метро распишут цитатами из конституции

Вагоны поездов московского метро распишут цитатами из Конституции РФ, сообщает агентство «
«Мы разработали эту идею совместно с членами молодежной палаты Солнцева. У нас будет в ближайшее время заседание секции по патриотическому воспитанию, пригласим представителей метрополитена, и мы хотели бы вот там как раз обсудить данную тематику более подробно, и уже будет сформирован предварительный план реализации данной идеи. Мы будем еще обговаривать, какие непосредственно статьи Конституции, в каком порядке, на каких составах. Может быть, это будет отдельный состав, может быть это будет хаотично во всех составах размещаться», — сказал Семенов.
Он отметил, что руководства метро поддержали идею молодежной палаты. Однако пока неизвестны даты и сроки проекта. Для решения всех вопросов проведут отдельную встречу.