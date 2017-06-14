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17:00, 14 июня 2017 125
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В Москве вагоны метро распишут цитатами из конституции 1

В Москве вагоны метро распишут цитатами из конституции

Вагоны поездов московского метро распишут цитатами из Конституции РФ, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на председателя секции по патриотическому воспитанию молодежной палаты при Мосгордуме Николая Семенова.

«Мы разработали эту идею совместно с членами молодежной палаты Солнцева. У нас будет в ближайшее время заседание секции по патриотическому воспитанию, пригласим представителей метрополитена, и мы хотели бы вот там как раз обсудить данную тематику более подробно, и уже будет сформирован предварительный план реализации данной идеи. Мы будем еще обговаривать, какие непосредственно статьи Конституции, в каком порядке, на каких составах. Может быть, это будет отдельный состав, может быть это будет хаотично во всех составах размещаться», — сказал Семенов.

Он отметил, что руководства метро поддержали идею молодежной палаты. Однако пока неизвестны даты и сроки проекта. Для решения всех вопросов проведут отдельную встречу.


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