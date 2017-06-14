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16:23, 14 июня 2017 432
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В центре Рязани грузовик сбил светофор. Видео

В центре Рязани грузовик сбил светофор. Видео

В центре Рязани грузовик сбил светофор. Соответствующее видео появилось в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

Инцидент произошел в среду, 14 июня на перекрестке улиц Ленина и Введенской.

Официальной информации по данному факту не поступало.


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В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены? 2

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

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