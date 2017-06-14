В центре Рязани грузовик сбил светофор. Видео

В центре Рязани грузовик сбил светофор. Соответствующее видео появилось в группе «
Инцидент произошел в среду, 14 июня на перекрестке улиц Ленина и Введенской.
Официальной информации по данному факту не поступало.
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В центре Рязани грузовик сбил светофор. Соответствующее видео появилось в группе «
Инцидент произошел в среду, 14 июня на перекрестке улиц Ленина и Введенской.
Официальной информации по данному факту не поступало.
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Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.