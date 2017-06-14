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14:49, 14 июня 2017 346
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Сасовские школьники завершили двухлетнюю реставрацию скульптуры

Сасовские школьники завершили двухлетнюю реставрацию скульптуры

В селе Малый Студенец Сасовского района школьники завершили двухлетнюю реставрацию скульптуры «Дева». Ее открытие приурочили к Дню России. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Реставрацией занимался школьный волонтерский отряд «Авангард» под руководством Натальи Есиной. Дети вырубили заросли сирени у скульптуры и разбили клумбу. Глава Малостуденецкого поселения Виктор Майоров поблагодарил добровольцев и вручил им благодарственные письма.

Скульптуру «Дева» установили в центре села в 1984 году. Отмечается, что она не представляет особой культурной ценности.

Фото ИД «Пресса»


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