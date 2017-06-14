Сасовские школьники завершили двухлетнюю реставрацию скульптуры

В селе Малый Студенец Сасовского района школьники завершили двухлетнюю реставрацию скульптуры «Дева». Ее открытие приурочили к Дню России. Об этом сообщило издательство «
Реставрацией занимался школьный волонтерский отряд «Авангард» под руководством Натальи Есиной. Дети вырубили заросли сирени у скульптуры и разбили клумбу. Глава Малостуденецкого поселения Виктор Майоров поблагодарил добровольцев и вручил им благодарственные письма.
Скульптуру «Дева» установили в центре села в 1984 году. Отмечается, что она не представляет особой культурной ценности.
Фото ИД «