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11:07, 14 июня 2017 388
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В рязанских лесах собрали четыре тонны мусора

В рязанских лесах собрали четыре тонны мусора

С территории лесов рязанской области убрали четыре тонны мусоры. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

Сотрудники Бельковского лесничества организовали субботник по уборке бытового мусора и строительных отходов в лесах, прилегающих к населенному пункту поселка Гусь-Железный, а также вдоль дороги Касимов-Тума-Егорьевск-Москва и прибрежной полосы реки Гусь.

Региональное минприроды призывает рязанцев следить за чистотой в лесу. Ведомство отметило, что с каждым годом количество мусора, который оставляют за собой отдыхающие, с каждым годом возрастает.


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