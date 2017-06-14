В рязанских лесах собрали четыре тонны мусора

С территории лесов рязанской области убрали четыре тонны мусоры. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
Сотрудники Бельковского лесничества организовали субботник по уборке бытового мусора и строительных отходов в лесах, прилегающих к населенному пункту поселка Гусь-Железный, а также вдоль дороги Касимов-Тума-Егорьевск-Москва и прибрежной полосы реки Гусь.
Региональное минприроды призывает рязанцев следить за чистотой в лесу. Ведомство отметило, что с каждым годом количество мусора, который оставляют за собой отдыхающие, с каждым годом возрастает.