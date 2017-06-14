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15:52, 14 июня 2017 51
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С 1 июля Белоруссия исключит российский рубль из расчета резервов

С 1 июля Белоруссия исключит российский рубль из расчета резервов

Национальный банк Белоруссии с 1 июля перестанет учитывать российский рубль в составе своих золотовалютных запасов и полностью перейдет на международные стандарты при расчете резервов. Об этом в среду, 14 июня, сообщила пресс-служба Нацбанка страны, передает РБК.

«Состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, рассчитанной в соответствии со специальным стандартом распространения данных МВФ», — говорится в сообщении.

Решение о переходе на международные стандарты принято с учетом опыта, полученного в ходе участия в Программе по управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций Международного валютного фонда (МВФ) и практики управления резервами центральными банками других государств, отмечают в регуляторе.

На 1 июня резервы Белоруссии, рассчитанные по стандартам МВФ, составляли 5,2 миллиарда долларов, по национальным стандартам — 5,6 миллиарда долларов. Национальные стандарты, кроме российского рубля, предполагали включение в состав резервов драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.

В октябре 2016 года Лукашенко заявил, что требования МВФ к Белоруссии по выделению кредита на три миллиарда долларов являются несправедливыми.


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