Рязанская область вошла в топ регионов с самыми маленькими штрафами ГИБДД

Рязанская область вошла в топ регионов с самыми маленькими штрафами за нарушения ПДД. Соответствующее исследование провели специалисты портала «
Согласно анализу, за 2016 год каждый рязанец в среднем платил по штрафам 642 рубля. На первом месте рейтинга оказалась Саратовская область — там нарушители ПДД платили 631 рубль. На третье место попала Нижегородская область (662 рубля). Также в рейтинге оказались Пензенская, Воронежская, Тверская, Белгородская, Псковская области и Республики Дагестан и Кабардино-Балкария.
На первое место рейтинга с самими большими штрафами попал Ненецкий АО (1420 рублей), за ним следуют Ямало-Ненецкий АО (1325 рублей) и Астраханская область (1303 рубля). Далее по списку идут Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Алтайский край, Москва, Магаданская область, Приморский край и Камчатский край.