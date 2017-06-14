Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 16-летней девушки

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 16-летней Анжелики Тимохиной. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Девушка ушла из дома в Старом Осколе 11 июня 2017 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно.
Может находиться в любом регионе России.
Приметы: рост 170-175 см, плотное телосложение, короткие темно-каштановые окрашенные волосы, глаза серо-зеленые.
Была одета: черная кофта, черные лосины, красные туфли-балетки.
С собой: женская сумка из кожзаменителя желтого цвета.
Всех, кто располагает информацией, попросили обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 или 102.