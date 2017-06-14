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8:11, 14 июня 2017 636
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 16-летней девушки

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 16-летней девушки

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 16-летней Анжелики Тимохиной. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Девушка ушла из дома в Старом Осколе 11 июня 2017 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Может находиться в любом регионе России.

Приметы: рост 170-175 см, плотное телосложение, короткие темно-каштановые окрашенные волосы, глаза серо-зеленые.

Была одета: черная кофта, черные лосины, красные туфли-балетки.

С собой: женская сумка из кожзаменителя желтого цвета.

Всех, кто располагает информацией, попросили обращаться по телефонам 8 800 700 54 52 или 102.


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