Пропавшую из санатория девочку нашли, сообщила
В Рязани
По предварительным данным, мужчина — биологический отец ребенка. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины и девочки. В настоящее время с ними работают следователи.
В ходе доследственной проверки они выяснят все обстоятельства, связанные с пропажей девочки. Им также предстоит установить, не совершались ли в отношении нее какие-либо преступные деяния. По результатам проверки примут процессуальное решение.