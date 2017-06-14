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10:00, 14 июня 2017 614
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Пропавшую из санатория девочку нашли

Пропавшую из санатория девочку нашли

Пропавшую из санатория девочку нашли, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В Рязани разыскивали мужчину, который 11 июня 2017 года увел четырехлетнюю девочку из санатория в Солотче.

По предварительным данным, мужчина — биологический отец ребенка. По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции установили местонахождение мужчины и девочки. В настоящее время с ними работают следователи.

В ходе доследственной проверки они выяснят все обстоятельства, связанные с пропажей девочки. Им также предстоит установить, не совершались ли в отношении нее какие-либо преступные деяния. По результатам проверки примут процессуальное решение.


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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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