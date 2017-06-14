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10:46, 14 июня 2017 183

Прио-Внешторгбанк запустил рефинансирование кредитов других банков

Прио-Внешторгбанк запустил рефинансирование кредитов других банков

Клиентам Прио-Внешторгбанка доступны программы по рефинансированию ипотеки, потребительских кредитов, а также задолженностей по кредитным картам, ранее оформленным в сторонних финансовых организациях. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В зависимости от выбранной программы сумма нового кредита может составлять до 3 млн рублей. Ставка — от 13,5% годовых. При этом, сумма кредита, выдаваемого Прио-Внешторгбанком, может превышать сумму изначальной задолженности, а количество рефинансируемых кредитов не ограничено.

Прио-Внешторбанк помогает клиентам избавиться от дорогостоящих и невыгодных займов. Рефинансируя как один, так и несколько кредитов, можно значительно снизить сумму ежемесячного платежа. Выгодные условия, предлагаемые банком, позволяют экономить и перенаправлять финансы на важные для клиента и его семьи цели.

Максимальный срок кредитования в Прио-Внешторгбанке составляет 20 лет. Однако, ничто не мешает заемщику погасить кредит досрочно без штрафов и санкций. Клиент может сам выбрать, как ему удобнее осуществлять выплаты: по убывающему графику или равными частями. Помимо этого, в Прио-Внешторгбанке отсутствуют требования обязательного страхования жизни и трудоспособности заемщика.

Подробнее с программами рефинансирования можно ознакомиться на сайте банка и по телефону: +7 (4912) 200-003.


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