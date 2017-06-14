Прио-Внешторгбанк запустил рефинансирование кредитов других банков

Клиентам Прио-Внешторгбанка доступны программы по рефинансированию ипотеки, потребительских кредитов, а также задолженностей по кредитным картам, ранее оформленным в сторонних финансовых организациях. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В зависимости от выбранной программы сумма нового кредита может составлять до 3 млн рублей. Ставка — от 13,5% годовых. При этом, сумма кредита, выдаваемого Прио-Внешторгбанком, может превышать сумму изначальной задолженности, а количество рефинансируемых кредитов не ограничено.
Прио-Внешторбанк помогает клиентам избавиться от дорогостоящих и невыгодных займов. Рефинансируя как один, так и несколько кредитов, можно значительно снизить сумму ежемесячного платежа. Выгодные условия, предлагаемые банком, позволяют экономить и перенаправлять финансы на важные для клиента и его семьи цели.
Максимальный срок кредитования в Прио-Внешторгбанке составляет 20 лет. Однако, ничто не мешает заемщику погасить кредит досрочно без штрафов и санкций. Клиент может сам выбрать, как ему удобнее осуществлять выплаты: по убывающему графику или равными частями. Помимо этого, в Прио-Внешторгбанке отсутствуют требования обязательного страхования жизни и трудоспособности заемщика.
Подробнее с программами рефинансирования можно ознакомиться на