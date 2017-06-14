Осужденный в Коломне сутенер нанимал на работу рязанок

В Коломне осудили сутенера, организовавшего в городе бизнес по оказанию сексуальных услуг. Мужчина нанимал на работу жительниц Рязани и Коломны, пишет
Интимный бизнес был организован 14 января, 26 января его уже пресекли.
Бизнесмен снимал в Коломне квартиры, периодически он менял места с целью конспирации.
Сам он распространял в городе рекламу об услугах. Клиенты звонили ему, он встречал их, брал с мужчин 2500 рублей за час.
Половину суммы организатор забирал себе, оставшиеся деньги с учетом расходов за жилье и питание, отдавал работницам.
Суд приговорил сутенера к году условно. В суде мужчина полностью признал вину.