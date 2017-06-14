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10:01, 14 июня 2017 224
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Осужденный в Коломне сутенер нанимал на работу рязанок

Осужденный в Коломне сутенер нанимал на работу рязанок

В Коломне осудили сутенера, организовавшего в городе бизнес по оказанию сексуальных услуг. Мужчина нанимал на работу жительниц Рязани и Коломны, пишет Kolomna-spravka.ru.

Интимный бизнес был организован 14 января, 26 января его уже пресекли.

Бизнесмен снимал в Коломне квартиры, периодически он менял места с целью конспирации.

Сам он распространял в городе рекламу об услугах. Клиенты звонили ему, он встречал их, брал с мужчин 2500 рублей за час.

Половину суммы организатор забирал себе, оставшиеся деньги с учетом расходов за жилье и питание, отдавал работницам.

Суд приговорил сутенера к году условно. В суде мужчина полностью признал вину.


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