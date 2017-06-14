Николай Любимов будет искать баланс интересов людей и бизнеса

Баланс интересов общества и бизнеса приведет Рязанскую область к «рывку вперед», считает врио губернатора Николай Любимов. В среду, 14 июня, политик заявил журналистам, что считает его достижение одной из главных задач.
«Пока мы этот баланс ищем, потому что интересы государства, бизнеса, общества часто противоречивы, но они в любом случае могут быть компромиссными и могут привести к серьезному расцвету для всех этих категорий», — добавил Любимов.
Он также посетовал, что бизнес «иногда слишком увлекается одной только прибылью и не фокусируется на том, что надо людям».
Напомним, 14 июня «Единая Россия»