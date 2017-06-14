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11:49, 14 июня 2017 767
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На улице Дзержинского мотоциклист без «прав» въехал в «пятнадцатую»

На улице Дзержинского мотоциклист без «прав» въехал в «пятнадцатую»

На улице Дзержинского мотоцикл KN 200 VR1 столкнулся с «пятнадцатой». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла во вторник, 13 мая, в 20:43. 40-летний мотоциклист ехал со стороны улицы Семена Середы в сторону улицы Высоковольтной и врезался в ВАЗ-2115 под управлением 28-летнего рязанца.

Водитель мотоцикла получил травмы. Его доставили с травмами в больницу и взяли анализ на наличие алкоголя в крови.

Полицейские выяснили, что мужчина неоднократно был лишен «прав» за езду в состоянии опьянения. Также у него нет имеет разрешающей категории на управление мотоциклом.


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