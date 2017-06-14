«Мазда» отзовет в России более 4,5 тысяч автомобилей

Mazda отзовет в России 4531 автомобиль из-за проблем с подушками безопасности. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года, сообщает
Причиной отзыва стали проблемы с подушками безопасности. В некоторых машинах «в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения, если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом».
Владельцев отзываемых машин уведомляют с помощью рассылки писем или по телефону.
Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Сделать это можно, сопоставив VIN-код своего автомобиля с
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