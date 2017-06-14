Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:55, 14 июня 2017 240
 0    0

«Мазда» отзовет в России более 4,5 тысяч автомобилей

«Мазда» отзовет в России более 4,5 тысяч автомобилей

Mazda отзовет в России 4531 автомобиль из-за проблем с подушками безопасности. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2005 года по сентябрь 2010 года, сообщает Росстандарт.

Причиной отзыва стали проблемы с подушками безопасности. В некоторых машинах «в качестве аксессуара выключатель подушек безопасности переднего пассажира, боковая подушка или шторка безопасности могут не сработать надлежащим образом в случае бокового столкновения, если при установке выключателя параметры конфигурации автомобиля не были обновлены надлежащим образом».

Владельцев отзываемых машин уведомляют с помощью рассылки писем или по телефону.

Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их транспортное средство под отзыв. Сделать это можно, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, составленным Россандартом. Затем можно связаться с дилерским центром и записаться на ремонт.

Все работы должны быть бесплатными.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
15:52, 14 июня 2017
С 1 июля Белоруссия исключит российский рубль из расчета резервов
14:55, 14 июня 2017
«Мазда» отзовет в России более 4,5 тысяч автомобилей
14:22, 14 июня 2017
В Михайлов из Калининградской области из-за нарушений вернули более 20 тонн кормов для животных
10:46, 14 июня 2017
Прио-Внешторгбанк запустил рефинансирование кредитов других банков
9:28, 14 июня 2017
Строительство Южного обхода в Рязани планируют профинансировать из госбюждета 7
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
22 часа назад
Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить

Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить 3

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 143 511
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 37 101
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 15
17:48, 6 июня 2017 25 833
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 19 767
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 18 320
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум