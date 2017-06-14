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12:43, 14 июня 2017 444
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Любимов назначил своих представителей в общественной палате

Любимов назначил своих представителей в общественной палате

Врио рязанского губернатора Николай Любимов назначил своих представителей в общественной палате региона. Постановление с 12 фамилиями официально опубликовано в среду, 14 июня.

В новый состав палаты вошли работающие в общественных организациях ветераны вооруженных сил Игорь Бархансков, Михаил Невдах, Николай Ткач, Александр Трушин, «чернобылец» Виктор Боборыкин, руководитель поискового отряда «Ока-Рязань» Николай Стрелков. Также представлять главу региона будут профессор РГУ Ольга Воронова, директор библиотеки имени Горького Наталья Гришина, председатель рязанского общества глухих Елена Тимохина, предприниматель Николай Бодягин, журналисты Ирина Сизова и Юрий Фукс.

Напомним, ранее дюжину своих представителей назначила областная дума. Оставшуюся треть выберут сами эти 24 человека.


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