Из-за мелкого ДТП в центре Рязани образовалась пробка. Фото

Из-за мелкого ДТП в центре Рязани образовалась крупная пробка. Об этом сообщили пользователи группы «
Авария произошла на Первомайском проспекте около остановки «Вокзальная».
Водитель на Hyundai Getz столкнулся с «ГАЗелью» рязанского мясокомбината. Как сообщают очевидцы, аварию не могут объехать троллейбусы.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение от магазина «Премьер» и до остановки «Вокзальная» затруднено. Скорость потока на участке не превышает семь километров в час.
Также затруднен выезд с улицы Вокзальной.
Фото Маргартиты Давыдовой