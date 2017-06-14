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13:44, 14 июня 2017 657
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Из-за мелкого ДТП в центре Рязани образовалась пробка. Фото

Из-за мелкого ДТП в центре Рязани образовалась пробка. Фото

Из-за мелкого ДТП в центре Рязани образовалась крупная пробка. Об этом сообщили пользователи группы «Подслушано у водителей в Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла на Первомайском проспекте около остановки «Вокзальная».

Водитель на Hyundai Getz столкнулся с «ГАЗелью» рязанского мясокомбината. Как сообщают очевидцы, аварию не могут объехать троллейбусы.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», движение от магазина «Премьер» и до остановки «Вокзальная» затруднено. Скорость потока на участке не превышает семь километров в час.

Также затруднен выезд с улицы Вокзальной.

Фото Маргартиты Давыдовой


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