Филиал «Рязаньэнерго» усилит контроль над работой энергооборудования в день прямой линии с Владимиром Путиным

В четверг, 15 июня, в день проведения прямой линии с Владимиром Путиным филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» будет работать в режиме повышенной ответственности для обеспечения бесперебойной трансляции видеоэфира и надежной работы связи.
Под особый контроль энергетики возьмут работу оборудования на подстанциях 110/35кВ, питающих станции Рязанского ОРТПЦ, базовые станции сотовой связи и объекты инфраструктуры проводной телефонии. Все плановые переключения, связанные с временным обесточением потребителей, будут приостановлены. Исключения составят только экстренные работы при необходимости ликвидации технологических нарушений.
С территориальными органами внутренних дел, местного самоуправления налажено взаимодействие и установлен порядок оперативной связи для своевременного информирования и принятия скоординированных мер на случай возникновения нештатных ситуаций.
По вопросам электроснабжения жители области могут обращаться по единому номеру контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).