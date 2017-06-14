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12:01, 14 июня 2017 338

Филиал «Рязаньэнерго» усилит контроль над работой энергооборудования в день прямой линии с Владимиром Путиным

Филиал «Рязаньэнерго» усилит контроль над работой энергооборудования в день прямой линии с Владимиром Путиным

В четверг, 15 июня, в день проведения прямой линии с Владимиром Путиным филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» будет работать в режиме повышенной ответственности для обеспечения бесперебойной трансляции видеоэфира и надежной работы связи.

Под особый контроль энергетики возьмут работу оборудования на подстанциях 110/35кВ, питающих станции Рязанского ОРТПЦ, базовые станции сотовой связи и объекты инфраструктуры проводной телефонии. Все плановые переключения, связанные с временным обесточением потребителей, будут приостановлены. Исключения составят только экстренные работы при необходимости ликвидации технологических нарушений.

С территориальными органами внутренних дел, местного самоуправления налажено взаимодействие и установлен порядок оперативной связи для своевременного информирования и принятия скоординированных мер на случай возникновения нештатных ситуаций.

По вопросам электроснабжения жители области могут обращаться по единому номеру контакт-центра МРСК Центра и Приволжья 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).


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Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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