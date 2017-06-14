+145 к доверию. Николай Любимов связал пассивность своих конкурентов с рейтингом Путина

Николай Любимов высказался о пассивности своих возможных конкурентов на выборах рязанского губернатора.
«Думаю, они знают о том, насколько сильна поддержка президента в людях. А это, честно говоря, добавляет доверия мне — меня выдвигал президент, а потом уже люди на праймериз», — сказал он журналистам в среду, 14 июня. Других причин политик не видит: «Больше им опасаться нечего».
Любимов выразил надежду, что конкуренция на выборах все же появится и будет честной.
Врио губернатора стал первым кандидатом,