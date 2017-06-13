За май минимальный продуктовый набор в Рязанской области подорожал на 6,4%

Стоимость минимального набора продуктов питания в Рязанской области в мае составила 3 тысячи 629 рублей 80 копеек. По сравнению с предыдущим месяцем он подорожал на 6,4%. Данные RZN.info предоставил Рязаньстат.
Самым дорогим среди областей ЦФО оказался смоленский набор — 4 221 рубль, самым дешевым — белгородский: 3 194 рубля. В среднем по округу показатель составил 4 189 рублей, по России — 4 037 рублей.
В прошедшем месяце показатель вырос во всех регионах ЦФО. Самое значительное повышение цен зафиксировали в Курской области (8%). В целом в округе набор подорожал на 5,2%, в стране — на 4,2%.