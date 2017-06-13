В Рязанской области из незаконного оборота изъяли 75 литров алкоголя. Об этом сообщила
В Рязани на улице Керамзавода в торговой палатке, где нельзя продавать спиртное, обнаружили 28 литров алкоголя. В отношении нарушителя возбудили дело по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, ему грозит штраф.
В одном из магазинов Ряжска незаконную торговлю спиртным вела 33-летняя продавец. В другом магазине — 39-летняя местная жительница. Всего из них изъяли 47 литров алкоголя. В отношении нарушителей возбудили административные дела по статье 14.16 КоАП РФ, по которой предусмотрены строгие штрафы.