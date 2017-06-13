Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:23, 13 июня 2017 604
 0    0

В Рязанской области из незаконного оборота изъяли 75 литров алкоголя

В Рязанской области из незаконного оборота изъяли 75 литров алкоголя

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области из незаконного оборота изъяли 75 литров алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани на улице Керамзавода в торговой палатке, где нельзя продавать спиртное, обнаружили 28 литров алкоголя. В отношении нарушителя возбудили дело по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ, ему грозит штраф.

В одном из магазинов Ряжска незаконную торговлю спиртным вела 33-летняя продавец. В другом магазине — 39-летняя местная жительница. Всего из них изъяли 47 литров алкоголя. В отношении нарушителей возбудили административные дела по статье 14.16 КоАП РФ, по которой предусмотрены строгие штрафы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:51, 13 июня 2017
Рязанца заставили погасить почти миллионный долг по кредиту через суд
13:29, 13 июня 2017
Рязанские активисты «Лев против» провели антиалкогольный рейд в ЦПКиО. Видео 1
13:11, 13 июня 2017
В Рязани обнаружили пролежавший 20 лет в земле автомат Калашникова. Видео
12:51, 13 июня 2017
С начала сезона 594 рязанца обратились к медикам из-за укусов клещей
12:23, 13 июня 2017
В Рязанской области из незаконного оборота изъяли 75 литров алкоголя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
В полной готовности: почему в Рязани включают сирены?

В полной готовности: почему в Рязани включают сирены? 1

Люди реагируют на сигналы по-разному. Кто-то ни разу не слышал, а кто-то всерьез беспокоится, услышав тревожный гул.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:10, 9 июня 2017 123 404
Зайцы, халат и буханка. Николай Любимов с семьей прогулялся по Рязани 11
21:22, 12 июня 2017 25 495
Антикоррупционный митинг в Рязани прошел без конфликтов. Фоторепортаж 4
17:48, 6 июня 2017 24 968
В Рязани появилась пристань на Оке. Фото 4
15:27, 7 июня 2017 18 941
Любимов наградил лучших работников соцзащиты. Фото
21:09, 3 июня 2017 17 703
Рязанцы смогли увидеть «облака-убийцы». Фото
Все новости
Голосования

Как меняют вашу жизнь электронные платежи?

Окончание опроса: 14.06.2017
Архив голосований
Форум