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14:06, 13 июня 2017 352
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В Рязани сантехники проведут мастер-классы для школьников

В Рязани сантехники проведут мастер-классы для школьников

Фото: Pixabay.com

В Рязани сантехники проведут мастер-классы для школьников. Об этом сообщили организаторы всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России».

Сантехники научат детей простейшему монтажу и сантехработам, а также тематический мультфильм, где супергерой Сантехмен расскажет, какими навыками следует обладать специалисту.

Чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» проходит с 2012 года. В 2017 году в нем примут участие 85 команд из разных регионов.

Отборочные этапы проходят с мая по октябрь, они призваны повысить престиж профессии сантехника-слесаря. Каждая команда выполняет определенные задания в своих городах, первое из них — провести занятия со школьниками. Второй этап подразумевает бесплатную установку сантехники нуждающимся.

Поддержать команды можно с четверга, 15 июня, с помощью голосования на специальном сайте. По результатам двух отборочных этапов в финал, который состоится в Челябинске, выйдут 20 команд. Лучшая команда получит 300 тысяч рублей.


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