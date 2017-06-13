В Рязани сантехники проведут мастер-классы для школьников. Об этом сообщили организаторы всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России».
Сантехники научат детей простейшему монтажу и сантехработам, а также тематический мультфильм, где супергерой Сантехмен расскажет, какими навыками следует обладать специалисту.
Чемпионат «Лучший сантехник. Кубок России» проходит с 2012 года. В 2017 году в нем примут участие 85 команд из разных регионов.
Отборочные этапы проходят с мая по октябрь, они призваны повысить престиж профессии сантехника-слесаря. Каждая команда выполняет определенные задания в своих городах, первое из них — провести занятия со школьниками. Второй этап подразумевает бесплатную установку сантехники нуждающимся.
Поддержать команды можно с четверга, 15 июня, с помощью голосования на специальном