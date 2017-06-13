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12:16, 13 июня 2017 583

В Рязани представили новый Audi Q5

В Рязани представили новый Audi Q5

В пятницу, 2 июня, в Ауди Сервис Рязань презентовали новый Audi Q5. Посетители Audi Night Party первыми увидели и протестировали новый премиальный SUV.

Оценить всю мощь полноприводного Audi Q5, оснащенного инновационными технологиями и исключительной системой безопасности смог каждый гость презентации.

«Более 120 человек наблюдали за новаторским мультимедиа-шоу искусственного интеллекта, смогли оценить новую модель в виртуальном конфигураторе, а кульминацией презентации стало появление долгожданного Audi Q5», — рассказали организаторы мероприятия.

Всех, кто еще не успел познакомиться с новейшим бестселлером марки, приглашают в Ауди Сервис Рязань (Куйбышевское шоссе, 40а).

Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (4912) 3-0000-3.


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