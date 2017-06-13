В Рязани представили новый Audi Q5

В пятницу, 2 июня, в Ауди Сервис Рязань презентовали новый Audi Q5. Посетители Audi Night Party первыми увидели и протестировали новый премиальный SUV.
Оценить всю мощь полноприводного Audi Q5, оснащенного инновационными технологиями и исключительной системой безопасности смог каждый гость презентации.
«Более 120 человек наблюдали за новаторским мультимедиа-шоу искусственного интеллекта, смогли оценить новую модель в виртуальном конфигураторе, а кульминацией презентации стало появление долгожданного Audi Q5», — рассказали организаторы мероприятия.
Всех, кто еще не успел познакомиться с новейшим бестселлером марки, приглашают в Ауди Сервис Рязань (Куйбышевское шоссе, 40а).
Записаться на тест-драйв можно по телефону +7 (4912) 3-0000-3.