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13:11, 13 июня 2017 676
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В Рязани обнаружили пролежавший 20 лет в земле автомат Калашникова. Видео

В Рязани обнаружили пролежавший 20 лет в земле автомат Калашникова. Видео

В Рязани обнаружили автомат Калашникова, который пролежал в земле около 20-ти лет. Оружие случайно нашли во время ремонта электрокабеля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Именно рабочие, которые раскопали землю около частного дома на улице Сенной, вызвали опергруппу. Автомат находился на глубине полутора метров под фундаментом здания, на нем были сильные следы коррозии, а патроны в магазине отсутствовали.

«Согласно проведенной экспертизе, находка является автоматом системы АКС-74У калибра 5,45 мм», — говорится в сообщении.


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