В пятницу рязанцев ждет массовое отключение света

В пятницу, 16 июня, рязанцев ждет массовое отключение света. Об этом сообщили на
Из-за ремонта на воздушной линии электричества с 9:30 до 12:00 не будет по следующим адресам:
- улица Громова, дома №29 — 54;
- улица 2-ой Лесной, тупик дома №22 — 59;
- улица 1-ый Лесной, тупик дома №21 — 42;
- улица 2-ой Лесной, проезд дома №3 — 29;
- улица 1-ый Лесной, проезд дома №2 — 12;
- улица Добролюбова, дома №45 — 70.
С 12:00 до 15:00 по следующим адресам:
- улица Соколовская, дома №13 — 16, дом №18/7, дома №20 — 30;
- улица 2-я Прудная, дом №11;
- улица 1-я Прудная, дома №4 — 11;
- улица Прудный проезд, дома №2 — 6 (четная сторона);
- улица Прудный переулок, дом №2а, дом №26, дом №2в;
- улица Связи, дом №16, дом №2 В, дом №2г.