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18:37, 13 июня 2017 592
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В пятницу рязанцев ждет массовое отключение света

В пятницу рязанцев ждет массовое отключение света

В пятницу, 16 июня, рязанцев ждет массовое отключение света. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Из-за ремонта на воздушной линии электричества с 9:30 до 12:00 не будет по следующим адресам:

  • улица Громова, дома №29 — 54;
  • улица 2-ой Лесной, тупик дома №22 — 59;
  • улица 1-ый Лесной, тупик дома №21 — 42;
  • улица 2-ой Лесной, проезд дома №3 — 29;
  • улица 1-ый Лесной, проезд дома №2 — 12;
  • улица Добролюбова, дома №45 — 70.

С 12:00 до 15:00 по следующим адресам:

  • улица Соколовская, дома №13 — 16, дом №18/7, дома №20 — 30;
  • улица 2-я Прудная, дом №11;
  • улица 1-я Прудная, дома №4 — 11;
  • улица Прудный проезд, дома №2 — 6 (четная сторона);
  • улица Прудный переулок, дом №2а, дом №26, дом №2в;
  • улица Связи, дом №16, дом №2 В, дом №2г.

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1 час назад
Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить

Уличное освещение Рязани. Проблема, которую можно решить 1

Для того, чтобы разобраться в ситуации, мы побеседовали с представителями ООО «Интеллектуальные системы» — заместителем директора Денисом Дворниковым и руководителем юридической службы Ильей Корякиным.

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