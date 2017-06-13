В прошлом году рязанская лаборатория не обнаружила загрязнения воздуха сероводородом

В 2016 году муниципальная лаборатория не зафиксировала случаев загрязнения воздуха в Рязани сероводородом. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на управление благоустройства.
Лаборатория трижды регистрировала превышение допустимой концентрации оксида углерода. 20 февраля загрязнение обнаружили в районе городской свалки (превышение в 1,3 раза), 6 июля — у дома №23 по улице Зубковой (1,8 раза), 19 июля — на перекрестке 1-й и 2-й Красных улиц (3,7 раза). Все случаи зафиксировали в ходе исследований по жалобам рязанцев в вечернее время.
Управление передало информацию в контролирующие органы, в том числе в областное минприроды, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, природоохранную прокуратуру. Они о принятых мерах в ответ не сообщали.
В 2016 году разовые загрязнения были характерно для всех контролируемых веществ, кроме оксида азота и диоксида азота, добавили в пресс-службе со ссылкой на данные рязанского Гидрометцентра. Случаи высокого загрязнения, по его информации, не регистрировались.
Оксид углерода выделяется при горении органических материалов и работе двигателей внутреннего сгорания. Также известен как угарный газ.