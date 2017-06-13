В Подмосковье на 11-летнюю девочку напал волк

В Подмосковье следователи проверяют информацию о нападении волка на 11-летнюю девочку. Информацию об инциденте, произошедшем в Ногинском районе, опубликовали СМИ, сообщила
«Сюжет о том, что житель поселка Обухово держит в частном доме дикого зверя, прошел в эфире одного из центральных каналов. Из сюжета следует, что ведущий себя агрессивно хищник держит в страхе местных жителей, есть случаи нападения волка на детей», — говорится в сообщении.
В ходе проверки одна женщина заявила следователям, что 31 мая 2017 года волк напал на ее 11-летнюю дочь.
В ходе работы правоохранители оценят действия владельца животного, а также должностных лиц контролирующих органов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.