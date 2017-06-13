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16:08, 13 июня 2017 350
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В Мурманске мужчина вылил кастрюлю кипящего супа на голову бывшей жене

В Мурманске мужчина вылил кастрюлю кипящего супа на голову бывшей жене

Фото: Pixabay.com

В Мурманске мужчина вылил кастрюлю кипящего супа на голову бывшей жене. В отношении мурманчанина возбудили уголовное дело о причинении телесных повреждений, передает «РИА Новости».

В гости к 36-летней женщине пришел ее бывший муж. Внезапно между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина вылил кастрюлю кипящего супа на голову бывшей жене. После этого он вызвал «скорую помощь» и раскаялся полиции в содеянном.

«Согласно медицинскому заключению, полученные потерпевшей травмы расцениваются как легкой степени тяжести вред здоровью, в связи с чем дознавателем октябрьского отдела полиции УМВД России по городу Мурманску возбуждено уголовное дело», — сообщила пресс-служба УМВД по Мурманской области. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.


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